Kapadokya'da sıcaklık 40 dereceyi buldu Yerli ve yabancı turistler, Kapadokya’da 40 dereceye ulaşan sıcak havada, serinlemek için oyma peribacalarındaki kafeleri tercih ediyor.

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DHA

Türkiye'nin peri bacalarıyla ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hava iyiden iyiye bunaltıcı bir hal aldı...

Sıcaklıklar, 40 dereceye ulaştı.

Kafelerde serinliyorlar

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler de soluğu peribacalarındaki kafelerde aldı.

Bazıları da serinlemek için başlarına hortumla su tuttu.

Kapadokya'ya Erzincan’dan geldiğini söyleyen Harun Onuk, “Dışarıda yaklaşık 30-35 derece sıcaklık var. Şu an peribacasındayız. Burada serin bir ortam var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

'Herkes keşfetsin'

İstanbul’dan gelen Kübra Onuk ise “Dışarıda yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Peribacasının içindeki bir kafede serinledik. Burası bayağı serin ve çok güzel. Herkesin keşfetmesi ve görmesi gereken bir yer.” ifadelerini kullandı.

Bursa'dan geldiğini söyleyen Ali Avcı da “Göreme’yi çok merak ettik. İlk kez geliyoruz. Göreme’de öğle vakti sıcak ama peribacalarının içi çok güzel. Burası çok serin. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.” diye konuştu.