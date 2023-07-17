Kapalıçarşı'da saniyeler içinde kuryenin çantasından 50 bin euro çaldılar İstanbul Kapalı Çarşı’da iki şüpheli yolda yürüyen dövizci kuryesini soydu. Çantayı açıp içerisinden 50 bin euroyu çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

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DHA

İstanbul'da Beyazıt Kapalıçarşı çıkışında 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda kuryelik yapan kişi, çalıştığı döviz bürosuna gitti.

Transfer merkezine götürmek üzere sırt çantasına koyduğu 250 bin Euro nakit para ile döviz bürosundan ayrılan kurye, bu sırada iki kişi tarafından takibe alındı.

Kaşla göz arasında çantadan 50 bin euro çaldılar

Hırsızlar, kuryenin dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantanın fermuarını açıp içinden 50 bin Euro çaldı.

Parayı alan hırsızlar, farklı yönlere kaçarak uzaklaştı. Kurye daha sonra çantasının açık olduğunu fark ederek geldiği yönü kontrol etti.

Şüpheliler aranıyor

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.