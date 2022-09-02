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    Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

    Sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.
    • 02.09.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 21:18
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    Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.

    Kapıkule'yi su bastı

    Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.

    Geliş-gidişlerde aksama

    Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.

    Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor. Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.

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    Kapıkule Gümrük Sahası nı su bastı #6

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