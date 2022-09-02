Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
Sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.
- 02.09.2022 - 21:14
- Güncelleme : 02.09.2022 - 21:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.
Kapıkule'yi su bastı
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.
Geliş-gidişlerde aksama
Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.
Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor. Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.