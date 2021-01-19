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    Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi

    Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak isteyen şüpheli bir araçta yapılan aramada, ‘marihuana’ türü 33.40 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 07:16
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    Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi

    Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa ülkesinden Türkiye’ye şüpheli bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

    PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

    Kapıkule gümrük sahasında şüpheli araçta yapılan arama sonucu daralı aralığı 33.40 kilogram piyasa değeri 4 milyon lira olan ve ‘marihuana’ türü uyuşturucu olduğu değerlendirilen, uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Araç sürücüsü gözaltına alındı.

    Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi #1

    Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi #2

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