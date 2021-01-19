Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi
Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak isteyen şüpheli bir araçta yapılan aramada, ‘marihuana’ türü 33.40 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
- İHA
- 19.01.2021 - 17:44
- Güncelleme : 20.01.2021 - 07:16
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa ülkesinden Türkiye’ye şüpheli bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA
Kapıkule gümrük sahasında şüpheli araçta yapılan arama sonucu daralı aralığı 33.40 kilogram piyasa değeri 4 milyon lira olan ve ‘marihuana’ türü uyuşturucu olduğu değerlendirilen, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.