Kapıkule’de 4 milyon liralık marihuana ele geçirildi

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak isteyen şüpheli bir araçta yapılan aramada, ‘marihuana’ türü 33.40 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa ülkesinden Türkiye’ye şüpheli bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Kapıkule gümrük sahasında şüpheli araçta yapılan arama sonucu daralı aralığı 33.40 kilogram piyasa değeri 4 milyon lira olan ve ‘marihuana’ türü uyuşturucu olduğu değerlendirilen, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.