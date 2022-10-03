Kapıkule'de kaçak göçmenlere 'dikenli tel' engeli

Bölgedeki tırların dorselerini keserek gizlice giren kaçak göçmenlerin önüne geçmek adına tesislere dikenli tel örülürken, görevli sayısı da artırıldı.

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele sürüyor...

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelmeye çalışan göçmenler için Edirne Valiliği Kapıkule'de güvenlik önlemlerini artırdı.

Göçmenlerin tırlara binmelerinin önüne geçmek adına atılan adımla, sınır kapısında tesislere 2,5 metrelik dikenli teller örüldü.

Öte yandan güvenlik kameraları yerleştirilerek görevli sayısı artırıldı.

Tır dorselerini kestikleri belirlendi

Valilik'ten gönderilen yazıda; kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman tır brandalarını keserek, dorselere gizlice girdikleri belirtildi ve bu durumun ihracat için bekleyen tır trafiğini aksatabildiği aktarıldı.

İşletme sahipleri tedbirlerden memnun

Yazıda ayrıca, her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi.

DHA'nın aktarımına göre; tedbirlerin kaçak göçmeni önleme konusunda büyük fayda sağladığını belirten işletme sahipleri, ilerleyen dönemde önlemleri daha da artırmayı düşündüklerini dile getirdi.

"2 güvenlik görevlimiz vardı, 4 kişiye çıkardık"

Tır parkı sorumlusu İsmail Demirtaş, valilik yazısının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Valilikten gelen yazıdan dolayı biz de tel örgülerin üstüne jiletli tel yaptırdık. Yazı sonrası burasının güvenliğini üst düzeye çıkardık. 2 güvenlik görevlimiz vardı, 4 kişiye çıkardık. Kamera sistemi kurduk, aydınlatmaları çoğalttık. İlerleyen dönemde bu önlemleri de artırmayı düşünüyoruz. Her köşeye bir kamera koymayı düşünüyoruz. Şu an buraya tır sürücüsü haricinde yabancı uyruklu kimse giremez." dedi.

"Biz parkın içerisinden sorumluyuz"

Karar öncesi önlemlerin az olduğunu dile getiren Demirtaş, "Aydınlatma yoktu, normal tel örgü vardı. Gelen talepler doğrultusunda önlemleri artırdık. Bugüne kadar bir şikayet almadık. Tabii park dışında ne olur onu bilemeyiz, biz parkın içerisinden sorumluyuz. Bizim parkımızda bugüne kadar bir sorun olmadı, çok şükür." diye konuştu.

"Alanımız 400'e yakın tır alıyor"

Tır parkı işletmecisi Fırat Bulut da bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Bulut, "Valilik tarafından gelen tebligattan sonra tır parkımızın etrafını jiletli tellerle kapattık, gerekli önlemleri aldık. Tesisimize mülteci girişini önlemek için aynı zamanda güvenlik görevlilerimiz sürekli geziyor. 2,5 metreye yakın tel çektik, onun üstüne de 50 santimlik jiletli telimizi çektikten sonra, kameralarımızı da koyarak gerekli önlemleri almış olduk. Alanımız 400'e yakın tır alıyor. Bir tır sürücüsü buraya geldiği zaman, güvenli şekilde aracını bırakıp bütün ihtiyaçlarını giderebiliyor." dedi.

"Tır parkı dışında bir yerde durursak yine sıkıntı olabiliyor"

Tır sürücüsü Gazi Odabaş ise, "Şu anda teller çekildi, kamera var. Dolayısıyla bu önlemler bizim için daha güzel. Memnunuz bundan, o nedenle zaten bu parktayız. Tel örgü olmadığı zaman, aracımızın dorsesinin brandasını kesip içerisine giriyorlardı, yolda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bu sıkıntı kalktı ama yolda tır parkı dışında bir yerde durursak, yine sıkıntı olabiliyor çünkü önlem olmuyor. Özellikle nerede duracağımızı seçmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

"Risk bir nebze azaldı"

Belçika'ya ihraç yükü götüren Hüseyin Çiftçi ise riskin tamamen azalmadığını söyleyerek, "Bu önlemler çok iyi oldu. Risk bir nebze azaldı ama bu tamamıyla azaldığı anlamına gelmiyor. Çünkü yukarıdan dikenli tel çektikleri zaman, bu sefer alttan tel örgüleri kesip, girmeye çalışıyorlar. Burada da ister istemez tedirgin bekleyebiliyoruz. Bana sahadan sıramın geldiğine dair mesaj bile gelse, terk etmeden önce arabamı kontrol etmem gerekiyor. Mührü kesip kesmediklerini, brandaları her yeri kontrol ediyorum." dedi.























