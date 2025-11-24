Kapıya dayandı: Çarşamba müjdesi! Yine ısıtacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Neredeyse aralık ayına girerken hava koşulları 81 ilde şaşırtıyor.

Türkiye, Doğu'dan ve Batı'dan gelen hava dalgalarının arasında kaldığından henüz kışa giremedi.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için lodos henüz gitmişken, yeniden haber geldi.

YİNE GELİYOR

Hava Forum, "lodos" müjdesini verdi.

Paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren lodos yine sahnede. Sıcaklıklar 3–4 derece artacak, kış ise hâlâ uykuda… henüz uyanmadı. Ama biliyoruz ki lodosun sıcaklığı geçici, kışın ne zaman bastıracağı belli olmaz." ifadeleri yer aldı.