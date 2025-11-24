Abone ol: Google News

Kapıya dayandı: Çarşamba müjdesi! Yine ısıtacak...

Hava durumu değerlendirmelerine göre, çarşamba günü yine lodos geliyor. Lodos etkisi ile havanın serinliği yine kırılacak ve "ılık" bir hava hakim olacak.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 17:05
Kapıya dayandı: Çarşamba müjdesi! Yine ısıtacak...
  • Çarşamba günü lodos tekrar etkili olacak ve sıcaklıklar 3-4 derece artacak.
  • Türkiye'nin kışa girişi, Doğu ve Batı'dan gelen hava dalgaları nedeniyle gecikiyor.
  • Lodosun geçici bir etki olduğu belirtilirken, kışın ne zaman başlayacağı belirsiz.

Neredeyse aralık ayına girerken hava koşulları 81 ilde şaşırtıyor.

Türkiye, Doğu'dan ve Batı'dan gelen hava dalgalarının arasında kaldığından henüz kışa giremedi.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi için lodos henüz gitmişken, yeniden haber geldi.

YİNE GELİYOR

Hava Forum, "lodos" müjdesini verdi.

Paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren lodos yine sahnede. Sıcaklıklar 3–4 derece artacak, kış ise hâlâ uykuda… henüz uyanmadı. Ama biliyoruz ki lodosun sıcaklığı geçici, kışın ne zaman bastıracağı belli olmaz." ifadeleri yer aldı.

İç Haber Haberleri