Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, birçok kenti kartpostallık manzaralara dönüştürürken, günlük hayatı da önemli ölçüde etkiliyor.

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte valilikler ve ilgili kurumlar harekete geçti. Öğrencilerin ve velilerin güvenliği için çeşitli illerde eğitime ara verildiğine dair duyurular peş peşe gelmeye başladı.

İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller:

ORDU

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü için Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada,

İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir

ifadelerine yer verildi.

SAMSUN

Samsun'un üç ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İlin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinin bazı okullarında 10 Şubat tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada eğitime ara verilen okullar şu şekilde sıralandı:

"Alaçam ilçesindeki Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu, Kavak ilçesindeki Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulu, Salıpazarı ilçesindeki Konakören, Tahnal İlk ve Ortaokulu."

Açıklamada ayrıca Salıpazarı ilçe merkezine gelen taşımalı öğrencilerin de aynı gün izinli sayılacakları belirtildi.



ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda taşımalı eğitim tatil edildi.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece 'taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece Çan ilçemizde 'taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

SİNOP

Sinop’un Gerze ve Dikmen ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi okullarda, özel eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirme sonrasında oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Gerze ve Dikmen ilçelerinde, Taşıma Yolu İle Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında olan tüm özel ve resmi okullarda, özel eğitim kurumlarında, 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim-öğretim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamileler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 10 Şubat Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.