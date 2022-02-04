Kar yağışı sonrası sağanak yağmur, İstanbul barajlarını bir günde yüzde 4 doldurdu

Kar yağışı sonrası sağanak yağmur, İstanbul barajlarını bir günde yüzde 4 doldurdu

İstanbul'da birkaç hafta önce yaşanan yoğun kar yağışının ardından baraj seviyeleri yükselirken, dünkü sağanak yağış da su seviyesini bir günde yüzde 4 yükseltti.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar sonrası barajların doluluk oranları riskli seviyelere kadar düşmüştü.

2021 Nisan ayında yüzde 86,82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe geçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi.

Ancak kışla birlikte etkili olan kar ve yağmur yağışı, megakentin barajlarını yeniden doldurdu.

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BARAJLARIN YÜZDE 59,94'Ü DOLDU

Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 59,94'e yükseldi.

Bir günde artış 3,81 puan olurken, son bir haftadaki artış yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu artış oranı son dönemdeki en büyük yükseliş olarak dikkat çekti.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul’daki barajlarda en yüksek baraj doluluk oranı yüzde 100’e yakın oranla 'Istrancalar' olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 28 oranla 'Sazlıdere' oldu.