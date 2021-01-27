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    Kar yeniden İstanbul’un kapısında

    Balkanlar'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 05:50
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 06:10
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    Kar yeniden İstanbul’un kapısında

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

    SICAKLIK -4 DERECEYE DÜŞTÜ

    Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

    Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

    Kar yeniden İstanbul’un kapısında-Video

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