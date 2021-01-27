Kar yeniden İstanbul’un kapısında

Balkanlar'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

SICAKLIK -4 DERECEYE DÜŞTÜ

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

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