Kar yeniden İstanbul’un kapısında
Balkanlar'dan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi.
- İHA
- 27.01.2021 - 05:50
- Güncelleme : 27.01.2021 - 06:10
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.
SICAKLIK -4 DERECEYE DÜŞTÜ
Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.
Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.
Kar yeniden İstanbul’un kapısında-Video