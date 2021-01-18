Kara teslim olan Sivas'ta, kalp krizi geçiren hasta 2 saatte kurtarıldı
Suşehri ilçesi Şarköy köyünde kalp krizi geçiren bir hasta, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından hastaneye yetiştirildi.
- İHA
- 18.01.2021 - 11:06
- Güncelleme : 18.01.2021 - 11:17
Sivas’ta, kent merkezine 116 kilometre, Suşehri ilçesine ise 23 kilometre uzaklıkta bulunan Şarköy köyünde, saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçiren M.Ö. nün yakınları, 112 Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyemeyen sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi'nden yardım istedi.
Kara teslim olan Sivas'ta, kalp krizi geçiren hasta 2 saatte kurtarıldı VİDEO
EKİPLER YOLU 2 SAATTE TEMİZLEDİ
Ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren hummalı çalışma sonucu yol ulaşıma açılarak ambulansa yol verildi.
Hasta M. Ö. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.