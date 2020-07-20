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    Karabük'te 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

    Koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Recep Koç hayatını kaybetti. Böylece kentte korona virüsten ölenlerin sayısı
    • İHA
    • 20.07.2020 - 03:18
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    Karabük'te 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

    Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Ülkemizde de ölümler sürüyor.

    Karabük’te koronavirüs'ten dolayı 105 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken, yoğun bakımda tedavi gören Recep Koç(64) yaşam mücadelesini kaybetti.

    Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 17 oldu.

    Karabük'te 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti #1

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