Karabük'te 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Recep Koç hayatını kaybetti. Böylece kentte korona virüsten ölenlerin sayısı

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Ülkemizde de ölümler sürüyor.

Karabük’te koronavirüs'ten dolayı 105 pozitif vakanın tedavisi hastanede sürerken, yoğun bakımda tedavi gören Recep Koç(64) yaşam mücadelesini kaybetti.

Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 17 oldu.