Karabük'te yoğun kar yağışı sonrası Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren demir çelik haddehanesinin çatısı çöktü. 20 işçi, son anda kendini dışarı atarak ölümden döndü.

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar yığınları tehlike oluşturmaya başladı.

Karabük OSB’de hizmet veren bir demir çelik haddehanesinin çatısı karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü.

20 İŞÇİ SON ANDA KURTULDU

Haddehanede çalışan 20 işçi, çöken çatının altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Çatıdan gelen sesleri duyan işçilerin durumu fark etmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Karabük'te 20 kişi, çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

"ÇATI KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE ÇÖKTÜ"

Haddehane Müdürü Kadir Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok şükür hiçbir personelimizde sıkıntı ve yaralanma yok. Bizim için en önemlisi bu. Çatı kar yağışı sebebiyle çöktü. En kısa zamanda telafi ederiz. Maddi zarar illa ki var. Olay anında 20 personelimiz vardı. Allah’a şükür hepsinin tespitini yaptık, sıkıntı yok” dedi.

Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri de fabrikada incelemelerde bulurken, bölge güvenlik şeritleri ile kapatıldı.





















