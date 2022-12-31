Karabük'te yaşanılan kavgada, 3 genç tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Karabük'te yaşanılan kavganın şiddeti kameralara yansıdı..

Bayır Mahallesi’ndeki bir pasajda 3 genç, tartıştıkları kişiye tekme tokat saldırdı.

Aldığı darbelerle yaralanan kişi yere düşerken, gençler tekme atmaya devam etti. Bu sırada aynı gençler bir kişiye daha saldırdı. Araya giren kişiler gençleri uzaklaştırdı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralı 2 kişiye müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı VİDEO







