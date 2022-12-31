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    Karabük'te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı

    Karabük'te yaşanılan kavgada, 3 genç tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.
    • 31.12.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 18:12
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    Karabük'te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı

    Karabük'te yaşanılan kavganın şiddeti kameralara yansıdı..

    Bayır Mahallesi’ndeki bir pasajda 3 genç, tartıştıkları kişiye tekme tokat saldırdı.

    Aldığı darbelerle yaralanan kişi yere düşerken, gençler tekme atmaya devam etti. Bu sırada aynı gençler bir kişiye daha saldırdı. Araya giren kişiler gençleri uzaklaştırdı.

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralı 2 kişiye müdahale etti.

    DHA'nın haberine göre, kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Karabük'te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı VİDEO

    Karabük te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı #1

    Karabük te 5 genç, birbirine tekme tokat saldırdı #2


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