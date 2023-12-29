Karabük'te ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

İHA
Karabük'te akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu Cadde’de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında Bekir Minaz, Karabük Üniversitesi’nden eve dönen ablası tarafından hareketsiz bulundu.
Ekipler, hayatını kaybettğini belirledi
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bekir Minaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Bekir Minaz’ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulunan Minaz’ın kesin ölümü otopsi sonucu belli olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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