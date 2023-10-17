İHA
Karabük'te şehir merkezine inen ayılar cep telefonu ile görüntülendi.
Birbirinden ayrılan ayılar farklı bölgelerde görüldü.
Yavru ayılardan birinin Ergenekon Mahallesi'nde bir kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Panik anları görüntülendi
Görüntülerde içeriye giren ayının bir süre sonra dışarı çıktığı ve vatandaşların panik içerisinde kaldığı anlar yer aldı.
Bir şahsın ayının kaçışı sırasında oğlu ile birlikte park halindeki bir araç üzerine çıkarak kurtulduğu anlar da kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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