Karabük'te babanın çocuğunu ayıdan kurtardığı anlar görüntülendi Karabük'te bir kafeye giren yavru ayı güvenlik kamerasına yansırken bir şahsın oğlu ile saldırıdan araç üzerine çıkarak kurtulduğu görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Karabük'te şehir merkezine inen ayılar cep telefonu ile görüntülendi. Birbirinden ayrılan ayılar farklı bölgelerde görüldü. Yavru ayılardan birinin Ergenekon Mahallesi'nde bir kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Panik anları görüntülendi Görüntülerde içeriye giren ayının bir süre sonra dışarı çıktığı ve vatandaşların panik içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Bir şahsın ayının kaçışı sırasında oğlu ile birlikte park halindeki bir araç üzerine çıkarak kurtulduğu anlar da kaydedildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)