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    Karabük'te bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

    Karabük'te seyir halindeki şehir içi halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 17:49
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    Karabük'te bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

    Karabük'ün Aydınlıkevler Mahallesi 504. Cadde’de seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Taner B., durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

    Evlerden hortum çekildi

    Bu sırada yolun kenarındaki evlerden hortum çeken vatandaşlar, otobüsten yükselen dumanlara su sıkarak müdahale etti.

    Otobüste büyük hasar oluştu

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otobüsün motor kısmında büyük maddi hasar oluştu.

    Karabük te bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı #1


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