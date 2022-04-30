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Karabük'te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı

Karabük'te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı

Karabük'te bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım parasını çaldı. Kimliği belirsiz hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.