Karabük'te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı
Karabük'te bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım parasını çaldı. Kimliği belirsiz hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 30.04.2022 - 19:07
Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Ulu Camii’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi.
4 bin liralık yardım parasını çaldı
Bir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı.
İHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.
Hırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.