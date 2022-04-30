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    Karabük'te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı

    Karabük'te bir camiye giren hırsız, yaklaşık 4 bin TL olan yardım parasını çaldı. Kimliği belirsiz hırsızın camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 30.04.2022 - 19:07
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    Karabük'te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı

    Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Ulu Camii’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi kimsenin olmadığı bir vakit camiye girdi.

    4 bin liralık yardım parasını çaldı

    Bir süre etrafta dolandıktan sonra cami içerisindeki görevliler odasına girip cemaatten toplanan 4 bin TL civarındaki yardım paralarını çaldı.

    İHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi aldı.

    Hırsızlık şüphelisinin camiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye girdikten sonra bir süre dolanan şüphelinin odaya girip çıktığı yer alıyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Karabük te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı #1

    Karabük te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı #2

    Karabük te camiye giren hırsız 4 bin TL’lik yardım parasını çaldı #3


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