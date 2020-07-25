Kurban Bayramı üzeri satışa sunulan 'Cenk Tosun' isimli 700 kilogramlık dana alıcılarını bekliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan İsmail Kuzu besicilik işi ile uğraşıyor.

Göller köyünde besicilik yapan Kuzu'nun beslediği dana, ismiyle dikkati çekiyor.

BUZAĞISINA 'CENK TOSUN' İSMİNİ VERDİ

16 Ekim 2017'de doğan buzağısına, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş'ın başarısına 4 gol 2 asistle katkıda bulunan Cenk Tosun'un ismini veren Kuzu, bugün 700 kilograma ulaşan danasını Kurban Bayramı için satışa çıkardı.

Karabük'te Cenk Tosun 17 bin liraya alıcısını bekliyor VİDEO







FUTBOLCU İYİ OYNADIĞI İÇİN İSMİNİ VERDİ

Uzun yıllardır hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını söyleyen Kuzu, Cenk Tosun'un 16 Ekim 2017'de doğduğunu hatırlatarak, "Cenk Tosun ismini o dönem Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığı için verdim. Cenk Tosun ve takım çok iyi futbol oynuyordu. Beşiktaş gururumuzdu." dedi.

17 BİN LİRAYA SATIYOR

"Cenk Tosun" adını verdikleri danının canlı ağırlığının yaklaşık 700 kilogram olduğunu ifade eden Kuzu, tosunun 17 bin liraya alıcısını beklediğini sözlerine ekledi.



