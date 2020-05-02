Karabük'te çiftçiler koronaya rağmen üretime devam ediyor

Karabük'te çiftçiler koronaya rağmen üretime devam ediyor

Koronavirüs salgınına rağmen üretime devam eden çiftçiler, silajlık mısır ve yonca ekimine başladı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ilçeye bağlı Pelitçik köyü mevkiine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 20 milyon lira harcanarak yapımı gerçekleştirilen Hatipoğlu Göleti ile çiftçiye ait toprağın suyla buluşturulmasının ardından üretimde kalite ve rekolte artmaya başladı.

Daha önceleri buğday ve arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen tarlaların bir kısmı nadasa bırakılırken, toprağın su ile buluşması bölgede ürün yelpazesini genişletti.

SULU TARIMA GEÇİLDİ

Koronavirüs vakalarına rağmen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Ovacık ilçesindeki çiftçilere silajlık mısır tohumu ve yonca dağıtıldı.

Tohumları alan çiftçilerden Koltuk köyü muhtarı Halil Çevik, önceden buğday ve arpa ektiklerini şimdi ise sulu tarıma geçtiklerini belirtti.

Çiftçiler koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyor

"500 DEKARDAN FAZLA YER EKİLDİ"

Mısır ve yonca ektiklerini belirten Çevik, "Topraklarımız değerlendi. Baraj yapılmadan önce bir tarafı ekiyorduk bir taraf nadasa bırakılıyordu. Şimdi her tarafı ekiyoruz. 500 dekardan fazla yer ekildi. Koronavirüse rağmen üretimimize devam ediyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Üretim devam ediyor. Çiftçi üretiyor." dedi.

"KORONAVİRÜS ÇİFTÇİLERİ ENGELLEMİYOR

Çiftçilerden Ahmet Bilgili de desteklerinden dolayı herkese teşşekür ederek, "Koronavirüs günlerinde üretimimize devam ediyoruz. Koronavirüs çiftçileri engellemiyor. Vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz de üretimimize devam ediyoruz." dedi.

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Çiftçilerden Salim Duran da baraj yapıldıktan sonra nadasa bıraktıkları arazileri ekmeye başladıklarını vurguladı

Mısır ve fasulye yetiştirdiklerini belirten Duran, "Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz. Milletimiz tarımla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmesin. Biz üretime devam ediyoruz. İşimizin başındayız." dedi.