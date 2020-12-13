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    Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı

    Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 20:36
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    Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi İzzet Mehmet Paşa Camii kenarında gezinen bir kedi dereye düştü.

    Kedinin mahsur kaldığı alanda sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    DEREDEN ÇIKARILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.

    Öte yandan Kirkille TOKİ mevkiinde dereye düşen 1 köpek yavrusu da ekipler tarafından kurtarıldı.

    Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı

    Karabük te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı #1

    Karabük te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı #2

    Karabük te dereye düşen kedi ve yavru köpek kurtarıldı #3

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