Karabük'te domuz sürüsü üniversiteye girdi
Karabük'te aç kalan domuz sürüsü, yiyecek bulmak için üniversite kampüsüne girdi.
- İHA
- 19.11.2020 - 06:33
- Güncelleme : 19.11.2020 - 07:30
Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşmeye başladığı Karabük'te aç kalan domuz sürüsü, üniversite içerisine kadar indi.
12 DOMUZ, BİNALARIN ETRAFINDA YİYECEK ARADI
Öğrencilerin olmaması ve yurtların boş kalmasını fırsat bilen yaklaşık 12 adet domuz ormanlık alandan inerek Kamil Güleç Kütüphanesi’nin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.
O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.
Karabük'te domuz sürüsü üniversiteye girdi-Video