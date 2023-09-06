Karabük'te duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, H.Ö. idaresindeki 34 MDK 80 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

Ekipler bölgeye geldi

Kazada sürücü ile birlikte bulunan A.A, S.A. ve F.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.