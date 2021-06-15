Euro
10.2708
0.03%
Dolar
8.4692
0.89%
Altın
508.22
0%
Borsa
1.454
-0.45%
Bitcoin
337.882
3.80%
EXEN Coin
33.47
2.19%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı

    Karabük'te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 00:28
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 00:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı turuncu uyarının ardından Karabük’te sağanak yağış etkisini gösterdi.

    Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde belli aralıkla devam etti. 75. Yıl Mahallesi Mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı.

    EVLERİ SU BASTI

    Bahçelievler Mahallesi’nde de bazı ev ve bahçeleri su basarken duruma tepki gösteren vatandaşlar, su baskını ile lağım ve çamur dolan evlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı.

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı VİDEO

    METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü belirtilirken, biriken suyu tahliye etmek için yapılan çalışma sırasında ise belediye ekipleri doğalgaz borusunu patladı.

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #1

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #2

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #3

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #4

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #5

    Karabük’te ev ve bahçeleri su bastı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir