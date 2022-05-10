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Karabük'te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı

Karabük'te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı

Karabük'te bir evde soba yakarken yangın çıktı. Evde bulunan ve alkollü olan Z.Ö. yangın sonrası yolda sızınca hastaneye kaldırıldı.