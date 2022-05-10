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    Karabük'te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı

    Karabük'te bir evde soba yakarken yangın çıktı. Evde bulunan ve alkollü olan Z.Ö. yangın sonrası yolda sızınca hastaneye kaldırıldı.
    • 10.05.2022 - 01:01
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    Karabük'te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı

    Karabük'ün Bayır Mahalle Bağlar Sokak’ta bulunan üç katlı evin ikinci katında çıkan yangında, alkollü olan Z.Ö sobayı yakmaya çalışırken yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, üç katı saran dumanlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Son anda kendini dışarı attı, yolda sızdı

    Evde bulunan Z.Ö. son anda kendini evden dışarı atarken, yangın sonrası alkolün etkisiyle sızıp yere yığıldı.

    Alkollü şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı #1

    Karabük te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı #2

    Karabük te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı #3

    Karabük te evi yanan alkollü kişi yolun ortasında sızdı #4


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