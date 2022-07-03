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    Karabük'te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı

    Karabük'te rampada frenleri boşalan bir otomobil, pazar yerine girdi. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
    • 03.07.2022 - 00:56
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    Karabük'te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı

    Karabük'te merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan Cumartesi pazarında meydana gelen olayda, Kenan O. idaresindeki 78 BC 566 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri gelip pazara girdi.

    Elbise ve sebze tezgahlarına çarparak duran otomobilde ve alış veriş yapan vatandaşlardan yaralanan olmadı.

    "Şans eseri kimseye bir şey olmadı"

    Tezgahı zarar gören Yüksel Karan, "Araba yukardaydı, herhalde frenleri patladı. İçinde sürücü vardı ve insanlar kaçıştı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı sadece bizim tezgahta bazı ürünler zarar gördü. Pazar kuruluyorsa trafik olmaması lazım. Pazara gelen bir sürü insan var. Pazarı, ya düzgün bir yere alırsınız ya da kaldırırsınız buradan. Hiç olmazsa insan hayatı ile oynanmaz. Bugün benim tezgahım böyle oldu ama belki insan da ölebilirdi" dedi.

    Karabük’te freni boşalan araç pazara daldı VİDEO

    "Bir anda frenler boşaldı, geri geri kaydık"

    İHA'nın haberine göre, otomobil içinde bulunan Murat Sivritepe ise, “Arabayı çalıştırırken, biranda frenler boşladı ve geri geri kaydık. Arabalara çarpmamak için kırınca tezgahları yıktık” dedi.

    Karabük te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı #1

    Karabük te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı #2

    Karabük te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı #3

    Karabük te freni boşalan otomobil, pazardaki tezgahlara çarptı #4


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