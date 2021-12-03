Atatürk Mahallesi'nde freni boşalan demir yüklü tır, bir otomobile, sonra park halinde bulunan 2 araç ile kepçeye vurdu. Gerçekleşen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Atatürk Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi.

Hafif yokuş aşağı yolda park halinde bulunan 78 AAV 833 plakalı demir yüklü tır, freninin boşalması sonucu hareket etti.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 100 metre ilerleyen tır, Gökhan K. (31) idaresindeki 40 LF 557 plakalı otomobile, sonra park halinde bulunan 2 otomobil ile kepçeye çarparak durdu.

Kazada sürücü Gökhan K. ve yanında bulunan Seda Y. (27) ile hurdaya dönen 78 BH 913 plakalı otomobilde bulunan Eray D. (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazada araçlar trafik polislerinin incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Karabük'te freni boşalan tır araçlara çarptı: 3 yaralı VİDEO



