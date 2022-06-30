Karabük'te heyelan tehlikesi: Karayolu kapandı
Karabük'te dağlardan kopan kayalar sebebiyle karayolu kapatıldı, ulaşım aksadı.
- 30.06.2022 - 02:05
Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı.
Kayalar karayolunu kapattı
Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı.
Geçişlere izin verilmiyor
İHA'nın haberine göre, Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.