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    Karabük'te heyelan tehlikesi: Karayolu kapandı

    Karabük'te dağlardan kopan kayalar sebebiyle karayolu kapatıldı, ulaşım aksadı.
    • 30.06.2022 - 02:05
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    Karabük'te heyelan tehlikesi: Karayolu kapandı

    Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı.

    Kayalar karayolunu kapattı

    Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı.

    Karabük te heyelan tehlikesi: Karayolu kapandı #1

    Geçişlere izin verilmiyor

    İHA'nın haberine göre, Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

    Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.

    Karabük te heyelan tehlikesi: Karayolu kapandı #2


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