Karabük'te iş yeri kurşunlayan şüpheli tutuklandı Karabük’te bir iş yerini kurşunlayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Dehşet veren olayın adresi Karabük.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana gelen olayda bir iş yeri silahla kurşunlandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin M.B.U. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)