Karabük'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karabük'te Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkiinde, Adnan S. (54) idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

13 yaralı

Kazada 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların 7'si Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 6'sı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



