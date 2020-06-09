Karabük'te, kalbinde delik olan genç kız koronayı atlattı

Kronik rahatsızlığı bulunan ve koronaya yakalanan Berivan Şanlı, virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Berivan Şanlı ve baba Ferhat Şanlı'da koronavirüs tespit edildi.

Baba Şanlı ve kızı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kalbinde delik olan Berivan, babasından ayrı bir odaya alındı.

15 günlük tedavinin ardından baba ve kızı, virüsü atlatarak hastaneden taburcu edildi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Berivan Şanlı, yaşadığı o anları anlatarak, virüse yakalandığını öğrenince çok korktuğunu ve ağladığını söyledi.

Zor zamanlar geçirdiğini belirten Şanlı, "Psikolojim çok bozuldu. Ama şükürler olsun atlattım. Dünya üzerinde etkili olduğu için psikolojik olarak etkilenmiştim. İnsanların sana bakışı, dışarı da çıkmıyorsun, zor geçti. Kronik rahatsızlığım, kalbimde ritim bozukluğu ve delik var" dedi.

"KENDİMDEN KORKMADIM"

Plazma başvurusu yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle kabul edilmediğini de söyleyen genç kız, "Psikolojinizi yüksek tutun' dediler. Bu hastalık psikolojiye dayalı bir şey olduğu için 'kendinizi üzmeyin, normal bir şeymiş gibi gripmiş gibi düşünün' dediler. Kendimden korkmadım. Arkadaşlarım arayıp sordular, yüz yüze görüşemedik" diye konuştu.