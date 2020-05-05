Karabük'te karantinadaki köyden kaçan şahıs yakalandı

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Karantina altındaki köyden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla köye geri getirildi.

Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler tarafından şehrin cadde giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor.

Denetim sırasında ekipler kontrol noktasından Kemal Güneş Caddesi'ne girmeye çalışan bir kişinin karantina altındaki Cumayanı köyünden kaçtığını tespit etti.

AMBULANSLA KÖYE TEKRAR GETİRİLDİ

Cadde girişinde şahıs kontrol altına alınarak 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu.

14 gün süreyle karantinanın uzatıldığı 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünden geldiği belirlenen şahıs, özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından ambulansa alınarak, köye geri getirildi.

Karantina altındaki köyden kaçtı polislere yakalandı