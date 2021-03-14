Karabük'te kaza yapan genç gözyaşlarına boğuldu

Karabük'te yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan sürücü, aracında oluşan hasarı görünce dakikalarca gözyaşı döktü.

Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Ozan Taylan idaresindeki 32 YN 818 plakalı Tata marka otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

HASARI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında hasar oluştuğunu gören sürücü sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

OLAY YERİNE GELEN ANNE-BABASINA SARILARAK AĞLAMAYA DEVAM ETTİ

Yardım için yoldan geçen sürücü ve arkadaşlarının bir türlü sakinleştirmediği genç sürücü olay yerine gelen anne ve babasına da sarılarak gözyaşları dökmeye devam etti.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü ayakta tedavi edilirken, otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Barış Dağıstan (19) ve Kaan Müsellim (19) ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polislerin çalışması sonrası otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.