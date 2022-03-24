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Karabük'te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi

Karabük'te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi

Karabük'te gerçekleşen 4 araçlık zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri şoförün kendisi olmadığını ve avukatını arayacağını iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.