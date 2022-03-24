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    Karabük'te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi

    Karabük'te gerçekleşen 4 araçlık zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri şoförün kendisi olmadığını ve avukatını arayacağını iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 23:39
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    Karabük'te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi

    Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Safranbolu istikametinden Karabük’e gitmekte olan Mehmet S. yönetimindeki 78 AAL 877 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yaptığı sırada Sezer Ç. idaresindeki 78 SJ 038 plakalı otomobille çarpıştı.

    2 SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle ilerleyen otomobil ışıklarda bekleyen O.A. yönetimindeki 78 AB 775 plakalı otomobil ile Uğur T. idaresindeki 06 LGD 04 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada sürücüler Mehmet S. ile Sezer Ç. hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karabük te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi #1

    KENDİSİNİN ŞOFÖR OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

    Kazaya karışan araçlardan 06 LGD 04 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur T., şoförün kendisinin değil, yanındaki arkadaşının olduğunu iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

    ALKOMETREYİ ÜFLEMEDİ

    Polislerin dakikalarca ikna çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyen sürücü, avukatına ulaşmaya çalıştığını söyledi. Uğur T. ve yanındaki arkadaşı ekip otosuna bindirilerek önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü.

    Karabük te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi #2

    Karabük te kazaya karışan sürücü alkolmetreyi üflemedi #3


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