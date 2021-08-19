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    Karabük'te kereste fabrikası yandı

    Karabük merkez ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına alırken, can kaybı olmadığı tespit edildi.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 22:49
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    Karabük'te kereste fabrikası yandı

    Karabük'te meydana gelen yangınla facianın eşiğinden dönüldü.

    İlçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında yangın meydana geldi.

    Cemal Dereli’ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

    Karabük te kereste fabrikası yandı #1

    YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

    Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

    O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Karabük te kereste fabrikası yandı #2

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