Karabük'te kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine giden S.A. yönetimindeki 78 AAF 115 plakalı otomobil, Ovacık Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından tarlaya girdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken, kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan M.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)