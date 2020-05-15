Karabük'te koronayı yenen evli çift taburcu edildi

Korona tedavisi gören evli çift sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanları da "Tedbiri elden bırakma, koronayı sıfırla" mesajı verdi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler aldı.

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde ilerlemesi sonucu ise iyileşen hastaların sayısı giderek artıyor.

EVLİ ÇİFT KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Karabük'te, Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 27 Nisan'dan bu itibaren koronavirüs tedavisi gören Hatice (51) ve Habip Çetinkaya (55) çifti, taburcu edildi.

Yapılan ilk testleri pozitif çıkan çift, gördükleri tedavinin ardından alınan kontrol testlerinin 2 kez negatif çıkması ve semptomlarının düzelmesi üzerine hastane personelinin alkışlarıyla evlerine gönderildi.

Karabük'te koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMA, KORONAYI SIFIRLA"

Habip Çetinkaya, yaptığı açıklamada, bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Çifti uğurlayan sağlık çalışanları da hep birlikte "Tedbiri elden bırakma, koronayı sıfırla." mesajını verdi.