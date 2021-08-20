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    Karabük'te minibüs kamyonete çarptı: 7 yaralı

    Eskipazar ilçesinde Gürcistan uyruklu 7 kişinin bulunduğu minibüs kamyonete arkadan çarptı. Gerçekleşen kaza sonucu 7 yaralı hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 06:09
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    Karabük'te minibüs kamyonete çarptı: 7 yaralı

    Karabük Eskipazar ilçesinde istenmeyen bir kaza meydana geldi.

    Sürücüsü ile plakası belirlenemeyen ve içerisinde Gürcistan uyruklu 7 kişinin bulunduğu minibüs aynı istikamette seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle ön tarafı parçalanan minibüste bulunan Dinari Jamidava, Eldar Guofguadze, Ramin Tavgırıdze, Mariami Katamadze, Mindia Jabnidze, Makvala Jomidava ve Tsiala Sharashidze yaralandı.

    Karabük te minibüs kamyonete çarptı: 7 yaralı #1

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Karabük te minibüs kamyonete çarptı: 7 yaralı #2

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