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    Karabük'te otomobil 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

    Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 10.09.2022 - 02:42
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    Karabük'te otomobil 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

    Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi.

    Ekipler sevk edildi

    Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Karabük te otomobil 3 metre yükseklikten bahçeye düştü #1

    Çekici yardımıyla kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ile yolcu araçtan kendi imkanları ile çıktı. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te otomobil 3 metre yükseklikten bahçeye düştü #2


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