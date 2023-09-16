Karabük'te otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Karabük'te ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te Soğuksu mevkiinde, Yenice istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 78 AAS 066 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.K. idaresindeki 78 T 0029 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazada sürücüler ile takside yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altında

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)