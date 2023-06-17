Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Yazıboy köyü mevkiinde, Esra Yardibi (35) idaresindeki 34 EGF 574 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Takla atan araçta sıkıştılar

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Nurcan Yalçın (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla sıkışan araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılan yaralıların durumu iyi

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.