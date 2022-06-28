Karabük’te sağanak: Tır köyünde 4 katlı bir apartman yıkıldı

Bir köyde sağanağın nehri taşırmasıyla 4 katlı bina yıkıldı. Bitişiğindeki bina ise zeminin kaymasıyla yan yattı. Yıkılan binada yaşayan vatandaşlar, yaşlı gözlerle yaşadıkları dehşeti anlattı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde etkisini sürdüren ve nehrin taşmasına sebep olan sağanaktan dolayı Tır köyündeki 4 katlı bir apartman yıkıldı.

4 katlı apartmanın 2 katı nehrin içine göçtü.

Apartman sakinleri yıkılma öncesinde evi tahliye etti.

Çaresizce izlediler

Üzerlerindeki kıyafetleri bile değiştirmeden kedilerini sokağa atan vatandaşlar, çaresiz bakışlarla evin yıkılışını seyretmek zorunda kaldı.

Apartmanı ormanda çalışıp biriktirdiği parayla yaptırdığını söyleyen Muhammet Onat ve eşi Sevgi Onat, o anları İHA’ya anlattı.

Karabük’te nehrin taşmasıyla evleri yıkıldı VİDEO



“Ormanda çalıştığım parayla bu binayı yaptım”

Yıkılan evin sahibi Muhammet Onat, “Ormanda çalıştığım parayla, çoluğumun, çocuğumun rızkını keserek bu binayı yaptım. Yıkılmadan önce ben bazı şeyleri almak için girdim ama maalesef hiçbir şey alamadım. Ekipler gelip, ismimizi aldılar. Elbise bile almadık, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık evden. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz. Dün akşam amcamın oğlunun evinde kalmıştık. Ev, 4 katlıydı. Şu an 2 kat gömülü vaziyette.” diye konuştu.

Bitişikteki bina da yan yattı

Çift, kalacak bir yer bulmak için arayışa geçerken, yıkılan apartmanın bitişiğinde bulunan bina da taşkın neticesinde zeminin kaymasından dolayı yan yattı.

Binanın yıkılma riski olduğu öğrenilirken, zarar gören evlerin yakınlarına vatandaşlar hiçbir şekilde yaklaştırılmıyor.