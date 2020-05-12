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- Karabük'te sağlık çalışanlarının koronavirüs şarkısı
Karabük'te sağlık çalışanlarının koronavirüs şarkısı
Sağlık görevlileri, vatandaşlara ve meslektaşlarına moral olması amacıyla besteledikleri koronavirüs şarkısı için video çekti.
- İHA
- 12.05.2020 - 16:26
Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından salgınla mücadelede en ön safta, sağlık çalışanları yer alıyor.
Salgın hastalarıyla birebir ilgilenen sağlık çalışanları, gece gündüz demeden titizlikle görevlerine devam ediyor.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ KORONA ŞARKISI BESTELEDİ
Karabük'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları, vatandaşlara ve meslektaşlarına moral vermek amacıyla şarkı besteledi.
Yaren Esendemir’in, ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) "Radyoda Neşet" şarkısının sözlerini değiştirerek yazdığı koronavirüs bestesini, Gitarist Hasan Tunç ve Bağlamacı Fevzi Yıldırım’ın desteği ile Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.