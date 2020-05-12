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Karabük'te sağlık çalışanlarının koronavirüs şarkısı

Karabük'te sağlık çalışanlarının koronavirüs şarkısı

Sağlık görevlileri, vatandaşlara ve meslektaşlarına moral olması amacıyla besteledikleri koronavirüs şarkısı için video çekti.