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    Karabük'te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

    Karabük'te 4 katlı inşaatta saklambaç oynadığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 23:58
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 00:14
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    Karabük'te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

    100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak’ta 4 katlı inşaatta meydana gelen olayda, Ramazan Başkaya isimli çocuk arkadaşları ile saklambaç oynadığı sırada karanlıkta dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

    ARKADAŞLARI AİLESİNE HABER VERDİ

    Kanlar içerisinde kalan çocuğu gören arkadaşları ailelerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Karabük'te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı VİDEO

    Karabük te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı #2

    Karabük te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı #3

    Karabük te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı #4

    Karabük te saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı #5

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