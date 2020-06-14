Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
20ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 20 C

    Karabük'te sanayi sitesinde iş yerleri yandı

    Safranbolu ilçesinde, sanayi sitesindeki iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • AA
    • 14.06.2020 - 06:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Karabük'te sanayi sitesinde iş yerleri yandı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ali Çelik'e ait oto tamirhanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Mert Can Akgül'e ait iş yerine sıçradı.

    Yangını fark eden iş yeri sahipleri, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

    ARAÇLARI VE HAYVANLARI VATANDAŞLAR ÇIKARDI

    Tamirhanelerdeki araçlar polis ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

    Öte yandan, iş yerlerinin çatılarında dükkan sahiplerine ait kuş ve kedileri çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.

    İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

    Görüş Bildir