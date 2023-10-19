Karabük'te silahlı saldırı: 1 yaralı Karabük'te meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi Köprübaşı taksi durağı önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taksiciyi bacağından vurdu

Kavga sırasında Emirhan A., O.T. isimli taksiciyi tabancayla bacağından vurdu.

Diğer meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Olaydan sonra kaçan Emirhan A. asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)