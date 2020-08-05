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- Karabük'te trafik kazası: 2 ölü
Karabük'te trafik kazası: 2 ölü
Yenice ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 05.08.2020 - 19:38
- Güncelleme : 05.08.2020 - 19:38
Karabük'ün Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde, Zonguldak yönüne giden kamyonetle karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. 3 yaralı, kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.