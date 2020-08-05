Dolar
7.0446
2.1119%
Euro
8.381
2.6378%
Altın
2034.51
0.7472%
Borsa
1091.8
0.4268%
G. Altın
460.948
3.1351%
Bitcoin
81970.18
4.9339%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü

    Yenice ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 19:38
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 19:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü

    Karabük'ün Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde, Zonguldak yönüne giden kamyonetle karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. 3 yaralı, kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
    Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #1

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #2

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #3

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #4

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #5

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #6

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #7

    Karabük'te trafik kazası: 2 ölü #8

    Görüş Bildir