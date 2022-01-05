Karabük'te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 

Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören Ş.U., bir anda bayrağa asıldı.

İNDİREMEYİNCE UZAKLAŞTI

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden indirmeye çalışan Ş.U., iş yeri çalışanları tarafından fark edilince bayrağı bırakarak uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen Ş.U. gözaltına alındı. Ş.U’nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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