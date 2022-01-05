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    Karabük'te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 

    Karabük'te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 00:20
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    Karabük'te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 

    Öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören Ş.U., bir anda bayrağa asıldı.

    İNDİREMEYİNCE UZAKLAŞTI

    Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden indirmeye çalışan Ş.U., iş yeri çalışanları tarafından fark edilince bayrağı bırakarak uzaklaştı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kimliği belirlenen Ş.U. gözaltına alındı. Ş.U’nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Karabük'te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı VİDEO

    Karabük te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı  #1

    Karabük te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı  #2

    Karabük te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı  #3


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