Karabük'te vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Karabük’te etkili olan kar yağışı ile beraber vatandaşlar cadde aralarında doyasıya kaydı. Çocuk,yaşlı karın keyfini çıkardı.

Karabük’te kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bazı bölgelerde ulaşımın kapandığı ve okulların tatil edildiği kent genelinde eğlenmek isteyenler kendilerini dışarı atıp karın sevincini yaşadı.

Beşbinevler ve Şirinevler Mahallesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla sokaklara akın ederek bir araya gelen çocuğundan yaşlısına caddeleri kayak pistine çevirdi.

"EĞLENİYORUZ, MUTLUYUZ"

Geç saatlere kadar poşet, tepsi ve kızakla kaymanın keyfini çıkaran gençler de kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların tatil edilmesini sevinçle karşıladı.

Okulların tatil edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Oğuz Kaan Özen, “Kar yerleri hızlı bir şekilde doldurdu. Burada kar pisti yaptık kendi başımıza. Eğleniyoruz ve mutluyuz” dedi.