Kentte etkili olan yıldırım ve şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı.

Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yıldırımlar geceyi aydınlattı.

O ANLAR KAMERADA

İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem de görsel bir şölen sundu.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı ViDEO