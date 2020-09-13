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    Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı

    Kentte etkili olan yıldırım ve şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 08:45
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    Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı

    Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yıldırımlar geceyi aydınlattı.

    O ANLAR KAMERADA

    İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem de görsel bir şölen sundu.

    O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı ViDEO

    Karabük te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı #1

    Karabük te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı #2

    Karabük te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı #3

    Karabük te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı #4

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