Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı
Kentte etkili olan yıldırım ve şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 13.09.2020 - 08:45
Karabük'te akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden yıldırımlar geceyi aydınlattı.
O ANLAR KAMERADA
İl genelinde yıldırım ve şimşek sağanağı hem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu hem de görsel bir şölen sundu.
O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Karabük'te yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı ViDEO