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    Karabük'te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor

    Yenice ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüsnü Pınarbaşı, 16 yıl önce oğlunun boğulduğu ırmağın sel nedeniyle taşması sonucu, yapımı süren evini kaybetmenin endişesini yaşıyor.
    • 01.07.2022 - 02:33
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    Karabük'te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor

    Karabük'ün Yenice ilçesinde 4 gün önce başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle taşan Şeker Kanyonu'ndaki ırmak, Şeker köyünde yaşayan Hüsnü Pınarbaşı'nın yaşadığı 3 katlı eve ve tarım arazilerine zarar verdi.

    Yapımı yarım kalan evlerinden tahliye edildiler

    32 yıl önce başladıkları ve imkansızlıklar yüzünden hala yapımı süren evlerinden tahliye edilen Hüsnü Pınarbaşı, geçici olarak yakınlarının yanında kalıyor.

    Oğlunu aynı derede kaybetti

    Aynı ırmakta 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşı'nı kaybeden baba Pınarbaşı, tabanı hasar gören evlerini kaybetme endişesi taşıyor.

    Karabük'te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor - VİDEO

    "Evi çok zahmetle yapmıştım"

    AA'nın haberine göre; 70 yaşındaki Hüsnü Pınarbaşı, eşiyle yaşadığı evi uzun yıllar alan uğraşın ardından kendisinin yaptığını anlattı.

    Son selde zarar gören evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını aktaran Pınarbaşı, "Çok fena sel oldu, evin tabanını açtı. Evi çok zahmetle yapmıştım. Öğretmenliğim sırasında kahveye gitmedim, kumar oynamadım, tuğlasını kendim ördüm. Yıkılacak diye çok korktum, hala da korkuyorum. Evim yıkılmasın diye temeline taş atılması için devlet yetkililerinden yardım istiyorum." dedi.

    Şu anda evine girip kalamadığını dile getiren Pınarbaşı, Vali, Vali Yardımcısı, Milletvekilleri ve Kaymakamın yanına gelerek destek olduğunu kaydetti.

    Karabük te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor #1

    "Yıkılmasın diye temeline taş atılmasını istiyorum"

    Pınarbaşı, tarım arazilerinin de hasar gördüğünü belirterek, "Tarım arazilerim tamamen gitti, sular altında kaldı. Mısır, fasulyem vardı, seralarım vardı. Hurma ağaçlarım vardı, yıkılmış ve çamurun altında kalmış. Çok zararım var." diye konuştu.

    Karabük te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor #2

    Oğlunu ırmakta kaybettiğini anlatan Pınarbaşı, "Oğullarımdan birisinin cesedini ırmakta bulduk, acısı hala taze." dedi.

    Pınarbaşı, devlet yetkililerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

    Karabük te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor #3

    Karabük te yıllar önce oğlunu kaybettiği ırmak, şimdi evini tehdit ediyor #4


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